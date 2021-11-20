Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Драми немає": президент Болгарії пояснив свої слова про "російський Крим"

Субота, 20 листопада 2021, 13:22

Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал bTV.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.

Також тему прокоментувала віцепрезидентка і кандидат на новий термін Іліана Йотова.

"Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів в Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів", - сказала Йотова.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

За інформацією МЗС, посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Румен Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков - 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Крим
powered by lun.ua

Статті

З Росії без любові. Як Путін не виконав прощальне прохання Меркель

Ангела Меркель, на жаль, засвідчила, що наприкінці канцлерського терміну втрачає політичну "чуйку". Це очевидно із непублічної "нормандської" історії...
19 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту

Віднедавна в НАТО оголосили кіберпростір новим виміром проведення військових операцій. Кібератаки, особливо з боку північного сусіда – звичне явище для України...
19 листопада 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна"

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда