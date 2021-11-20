Поблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа

У суботу на бульварі Капуцинок поблизу площі Опера в центрі Парижа сталася велика пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Parisien.

Пожежа сталася близько 10:30 на третьому поверсі османської будівлі з видом на бульвар Капуцинок у 2-му окрузі.

Зображення з місця події вражають, зокрема, видно повністю охоплені полум’ям вікна будівлі. Над місцем пожежі також можна побачити хмари диму.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

На першому поверсі будівлі розташовані магазини і заклади харчування.

Наразі пожежники працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і не дати їй поширитись далі.

Встановлено периметр безпеки, що призвело до закриття всієї площі Опера, яка залишиться закритою для руху "протягом наступних 3-4 годин", - сказав капітан пожежної служби Флоріан Луантьє. Станція метро Опера, розташована на цій же площі, закрита. Близько 150 перехожих евакуювали.