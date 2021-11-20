Вблизи Парижской оперы вспыхнул масштабный пожар

В субботу на бульваре Капуцинок вблизи площади Опера в центре Парижа произошел большой пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Parisien.

Пожар произошел около 10:30 на третьем этаже османского здания с видом на бульвар Капуцинок во 2-м округе.

Изображения с места происшествия впечатляют, в частности, видны полностью охваченные пламенем окна здания. Над местом пожара можно увидеть облака дыма.

О пострадавших пока не сообщается.

На первом этаже здания расположены магазины и заведения питания.

Пожарные работают над тем, чтобы локализовать пожар и не дать ему распространиться дальше.

Установлен периметр безопасности, что привело к закрытию всей площади Опера, которая останется закрытой для движения "в течение следующих 3-4 часов", - сказал капитан пожарной службы Флориан Луантье. Станция метро Опера, расположенная на этой же площади, закрыта. Около 150 прохожих были эвакуированы.