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Тисячі людей вийшли на вулиці Відня проти примусової вакцинації і локдауну

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Субота, 20 листопада 2021, 16:36

У кількох містах Австрії в суботу проходять протести проти локдауну і вакцинації, найбільш масштабною є акція у Відні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Оголошений напередодні локдаун обов’язкова вакцинація збільшили увагу до протестів у суботу, очікується, що в них візьме участь більша кількість людей, ніж очікувалося раніше. При цьому демонстрації в Австрії дозволені з дотриманням існуючих коронаправил – наявність маски FFP2 або ковід-сертифіката.

Демонстрації були зареєстровані по всій Австрії. Але в центрі уваги – Відень, де для забезпечення порядку мобілізували 1300 офіцерів.

За даними поліції, у суботу вдень на вулиці було 12 тисяч людей.

 
фото der Standaard

У відповідних групах Telegram перед демонстрацією відверто закликали до насильства.

При цьому сутички з поліцією вже відбулися, зокрема, у поліцейських кидали димові шашки і різні предмети. Кілька людей були заарештовані.

Як повідомлялося, протести проти обмежень у Роттердамі в п’ятницю ввечері переросли в жорсткі сутички з поліцією. Поліція у відповідь на дії демонстрантів застосувала зброю. Кілька людей були поранені, понад пів сотні – затримані.

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Австрія
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