Туристичні поїздки до Австрії стають неможливими через локдаун - посольство

Туристичні поїздки до Австрії з 22 листопада тимчасово стають неможливими, у тому числі для вакцинованих українців, через запровадження в країні загального локдауну.

Про це попередило посольство України в Австрії, пише "Європейська правда".

"Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані / невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - наголосили у посольстві.

Для людей, які подорожують в Австрію з поважних причин (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо), в’їзд без

- з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, за умови, що з дати другого щеплення вже минуло більше 14 днів, але не більше 9 місяців (визнаються вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac)

Сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, але мають бути оформлені виключно англійською або німецькою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

- довідкою про одужання протягом останніх 180 днів (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, при цьому довідка про наявність антитіл не вважається доказом перенесеної хвороби).

З вимогою завчасної реєстрації та 10-денною самоізоляцією можливий в’їзд і за негативним ПЛР-тестом, зробленим не більш ніж за 72 години до поїздки. Самоізоляцію можливо завершити на п’ятий день, якщо повторний тест буде негативним.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, мають зробити тест, але не повинні залишатися на самоізоляції. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Нагадаємо, спершу після виключення України з "зеленого списку" ЄС для подорожей Австрія зберегла можливість туристичних поїздок для українців.

Проте через погіршення ситуації з коронавірусом всередині самої Австрії уряд цього тижня оголосив про запровадження з 22 листопада 20-денного загального локдауну, у тому числі для вакцинованих.