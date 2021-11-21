Туристические поездки в Австрию становятся невозможными из-за локдауна - посольство

Туристические поездки в Австрию с 22 ноября временно становятся невозможными, в том числе для вакцинированных украинцев, из-за введения в стране всеобщего локдауна.

Об этом предупредило посольство Украины в Австрии, пишет "Европейская правда".

"Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - подчеркнули в посольстве.

Для людей, путешествующих в Австрию по уважительным причинам (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.п.), въезд без карантина и предварительной регистрации возможен:

- с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, при условии, что с даты второй прививки прошло более 14 дней, но не более 9 месяцев (признаются вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield Institute of India, COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac).

Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, но должны быть оформлены исключительно на английском или немецком с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

- со справкой о выздоровлении в течение последних 180 дней (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, при этом справка о наличии антител не считается доказательством перенесенной болезни).

С требованием заблаговременной регистрации и 10-дневной самоизоляцией возможен въезд и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более чем за 72 часа до поездки. Самоизоляцию можно завершить на пятый день, если повторный тест будет отрицательным.

Подростки от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, должны сделать тест, но не должны оставаться на самоизоляции. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Напомним, сначала после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС для путешествий Австрия сохранила возможность туристических поездок для украинцев.

Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом внутри самой Австрии правительство на этой неделе объявило о введении с 22 ноября 20-дневного общего локдауна, в том числе для вакцинированных.