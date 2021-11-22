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У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі у суді щодо збиття літака МАУ

Понеділок, 22 листопада 2021, 09:42

МЗС України заявило, що у зв’язку з ненаданням іранською стороною запитуваної інформації щодо збиття літака МАУ в січні 2020 року міністерство вважає недоцільною участь українського посла у судовому засіданні у цій справі.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що МЗС взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака МАУ, перше засідання якого відбулося 21 листопада 2021 року в Тегерані.

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МЗС також подякувало за запрошення посла України взяти участь у цьому засіданні.

"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", - заявили у міністерстві.

У зв’язку з цим МЗС вважає недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.

"Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам", - наголошується у заяві.

Недільне засідання стало першим слуханням після збиття літака, яке сталося майже 22 місяці тому.

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У квітні прокурор заявив, що у цій справі було пред'явлено звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак двома ракетами класу "земля-повітря".

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Іран МЗС
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