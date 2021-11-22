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У нових будівлях в Англії зобов’яжуть встановлювати точки зарядки для електромобілів

Понеділок, 22 листопада 2021, 11:29

З наступного року закон зобов’яже встановлювати в нових будинках та інших будівлях в Англії точки зарядки електромобілів.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це пише BBC.

Нові супермаркети, офіси та будинки, в яких проводиться капітальний ремонт, також підпадуть під дію нового закону.

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Уряд заявив, що щороку по всій країні встановлюватиметься до 145 тисяч пунктів для заряджання.

Цей крок пов'язаний з тим, що Велика Британія має намір перейти на електромобілі, а продаж нових бензинових та дизельних автомобілів буде заборонений з 2030 року.

У понеділок про нові вимоги оголосить прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він, зокрема, заявить, що Британія повинна "адаптувати свою економіку до зеленої промислової революції".

Уряд заявив, що нові закони зроблять зарядку електроавтомобілів настільки ж простою, як нині легко заправляти бензиновий або дизельний автомобіль.

Нині у Великій Британії близько 25 тисяч пунктів зарядки електроавтомобілів, але Управління з конкуренції та ринків заявило, що до 2030 року їм може знадобитися у 10 разів більше.

Перехід на електромобілі є частиною стратегії Британії щодо досягнення кліматичних цілей: автомобілі та таксі спричинили 16% викидів у країні у 2019 році.

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