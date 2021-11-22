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У Єврокомісії розповіли, як розмовляють з Білоруссю про репатріацію мігрантів

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:30

У Єврокомісії розповіли, що за останній тиждень чиновники зовнішньополітичної служби ЄС мали низку контактів з білоруською стороною для вирішення штучно створеної проблеми мігрантів на кордоні. 

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник із питань зовнішньої політики та політики безпеки Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми підтримували контакт з низкою білоруських співрозмовників. Я можу згадати про контакт з МЗС Білорусі на різних рівнях. Верховний представник Боррель мав дві телефонні розмови за останній тиждень з главою МЗС Білорусі Макеєм, наші представники з зовнішньополітичної служби також мали декілька телефонних дзвінків з їхніми співрозмовниками в МЗС Білорусі", - сказав Стано. 

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"На наш погляд, ми бачили взаємодію, яка відбулася саме відповідно до того, як ми сказали, що ми шукаємо можливості проведення технічних переговорів, з агенціями ООН і співрозмовниками в Білорусі на технічному експертному рівні, щоб побачити, як ми можемо допомогти сприяти безпечній репатріації людей, які застрягли у Білорусі", - додав він.

За його словами, останні дискусії на цю тему відбулись у п’ятницю, коли сторони обговорили логістичні питання. Зараз робота над необхідною логістикою триває.

Нагадаємо, після переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини, у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що технічні перемовини з представниками влади Білорусі не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

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Єврокомісія шантаж мігрантами Білорусь
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