В Еврокомиссии рассказали, как разговаривают с Беларусью о репатриации мигрантов

В Еврокомиссии рассказали, что за последнюю неделю у чиновников внешнеполитической службы ЕС был ряд контактов с белорусской стороной для решения искусственно созданной проблемы мигрантов на границе.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы поддерживали контакт с рядом белорусских собеседников. Я могу вспомнить о контакте с МИД Беларуси на разных уровнях. Верховный представитель Боррель провел два телефонных разговора за последнюю неделю с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, наши представители из внешнеполитической службы также провели несколько телефонных звонков с их собеседниками в МИД Беларуси", - сказал Стано.

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"На наш взгляд, мы видели взаимодействие, которое произошло именно в соответствии с тем, как мы сказали, что мы ищем возможности проведения технических переговоров, с агентствами ООН и собеседниками в Беларуси на техническом экспертном уровне, чтобы увидеть, как мы можем помочь содействовать безопасной репатриации людей, застрявших в Беларуси", - добавил он.

По его словам, последние дискуссии на эту тему прошли в пятницу, когда стороны обсудили логистические вопросы. Сейчас работа над логистикой продолжается.

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями властей Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.

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