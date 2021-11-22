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У Словаччині хочуть запровадити локдаун, який має закінчитись до Різдва

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:52

Міністр охорони здоров’я Словаччини Владімір Ленгварський хоче повторно запровадити в країні локдаун.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

За словами Ленгварського, він представить пропозицію локдауну на найближчому засіданні коаліційної ради.

Він вважає, що локдаун має бути обмеженим трьома тижнями. Якщо його запровадять найближчими днями, то він закінчиться до Різдва.

Водночас, зазначив міністр, це буде лише перший раунд обмежень і в залежності від розвитку ситуації буде прийматися рішення щодо їх посилення.

Які саме обмеження можуть повернути у Словаччині поки невідомо.

Тільки уряд може вирішити, чи вводити локдаун. Засідання уряду заплановано на середу, але йдуть розмови про позачергове засідання, яке може відбутися у вівторок.

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Словаччина
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