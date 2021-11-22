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Укр / Рус

В Словакии хотят ввести локдаун, который должен закончиться к Рождеству

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:52

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский хочет повторно ввести в стране локдаун.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

По словам Ленгварского, он представит предложение локдауна на ближайшем заседании коалиционного совета.

Он считает, что локдаун должен быть ограничен тремя неделями. Если его введут в ближайшие дни, то он закончится к Рождеству.

В то же время, отметил министр, это будет только первый раунд ограничений и в зависимости от развития ситуации будет приниматься решение об их усилении.

Какие именно ограничения могут вернуть в Словакии, пока неизвестно.

Только правительство может решить, вводить ли локдаун. Заседание правительства запланировано на среду, но идет речь о внеочередном заседании, которое может состояться во вторник.

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Словакия
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