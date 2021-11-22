Країни ЄС узгоджують список п’ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка - єврокомісар

Країни-члени Євросоюзу протягом наступних тижнів узгодять п’ятий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка у відповідь на створення міграційної кризи на короні із Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у Відні за результатами Міжнародної конференції по Білорусі.

"Країни-члени зараз обговорюють запровадження п’ятого пакета санкцій. Ми сподіваємося, що вони зроблять це швидко, протягом тижнів чи, може, швидше вони зможуть сформувати список. Але поки рано говорити, які конкретні компанії будуть у цьому списку, переговори ще тривають", - заявив Варгеї.

Він нагадав, що ЄС розширив критерії для санкції проти Білорусі і вони будуть націлені причетних до створення міграційної кризи.

"Використання тисяч людей у політичних цілях проти ЄС та його країн-членів неприйнятно і має припинитися. Це матиме наслідки", - додав єврокомісар.

Раніше глава МЗС Естонії заявила, що новий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі може набути чинності наприкінці листопада.

За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини