Страны ЕС согласовывают список пятого пакета санкций против режима Лукашенко – еврокомиссар

Страны-члены Европейского Союза в течение следующих недель согласуют пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в ответ на создание миграционного кризиса на короне с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархейи в Вене по результатам Международной конференции по Беларуси.

"Страны-члены сейчас обсуждают введение пятого пакета санкций. Мы надеемся, что они сделают это быстро, в течение недель или, может, быстрее они смогут сформировать список. Но пока рано говорить, какие конкретные компании будут в этом списке, переговоры еще продолжаются", – заявил Вархейи.

Он напомнил, что ЕС расширил критерии для санкции против Беларуси и они будут нацелены на причастных к созданию миграционного кризиса.

"Использование тысяч людей в политических целях против ЕС и его стран-членов неприемлемо и должно прекратиться. Это будет иметь последствия", - добавил еврокомиссар.

Ранее глава МИД Эстонии заявила, что новый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может вступить в силу в конце ноября.

По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.