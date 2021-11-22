Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Страны ЕС согласовывают список пятого пакета санкций против режима Лукашенко – еврокомиссар

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:39

Страны-члены Европейского Союза в течение следующих недель согласуют пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в ответ на создание миграционного кризиса на короне с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархейи в Вене по результатам Международной конференции по Беларуси.

"Страны-члены сейчас обсуждают введение пятого пакета санкций. Мы надеемся, что они сделают это быстро, в течение недель или, может, быстрее они смогут сформировать список. Но пока рано говорить, какие конкретные компании будут в этом списке, переговоры еще продолжаются", – заявил Вархейи.

Он напомнил, что ЕС расширил критерии для санкции против Беларуси и они будут нацелены на причастных к созданию миграционного кризиса.

"Использование тысяч людей в политических целях против ЕС и его стран-членов неприемлемо и должно прекратиться. Это будет иметь последствия", - добавил еврокомиссар.

Ранее глава МИД Эстонии заявила, что новый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может вступить в силу в конце ноября.

По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции шантаж мигрантами Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС

Кризис, созданный попытками шантажировать ЕС волной мигрантов, переходит в новую фазу. Как теперь будут действовать Лукашенко и Путин? (укр.)
22 ноября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

Мир договорился остановить изменение климата. Готова ли к этому Украина?

Вот и закончились климатические переговоры в Глазго. Они будут записаны в истории как одни из самых успешных, хотя критиков тоже хватает.
22 ноября 2021

Из России, но не с любовью: как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель

Ангела Меркель, к сожалению, показала, что к концу канцлерского срока теряет политическую "чуйку". Это очевидно из непубличной "нормандской" истории...
19 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда