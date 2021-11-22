Канцлер Австрии: причастные к миграционному кризису в Беларуси будут отвечать за свои действия

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что ответственные за нарушение прав человека в Беларуси рано или поздно понесут ответственность за свои действия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции в Вене по итогам Международной конференции по Беларуси.

"Для нас очень важно, что мы хотим продолжить борьбу с безнаказанностью. Исполнители тяжких нарушений прав человека должны знать, что в один день, рано или поздно, они понесут ответственность за их действия. В ситуации с Белоруссией не будет безнаказанности", - сказал Шалленберг.

По его словам, ЕС должен действовать решительно, чтобы не создавать подобных прецедентов в будущем.

"Мы видели похожую ситуацию прошлой весной на границе Турции и Греции. Надо откровенно говорить, что сегодняшняя ситуация не уникальна. И то, как мы будем реагировать сейчас, может создать прецедент и пошлет сигнал третьим странам, что "да, вы можете шантажировать ЕС". Поэтому я считаю, что мы должны четко и совместно реагировать, и у нас есть юридические основания помочь Польше", – сказал канцлер.

"Я не понимаю, почему литовские или польские налогоплательщики должны нести все бремя по защите нашей общей внешней границы. Поэтому я выступаю за помощь этим странам", – добавил он.

Ранее глава МИД Эстонии заявила, что новый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может вступить в силу в конце ноября.

По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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