Берлин отклонил предложение Лукашенко принять 2000 мигрантов

Берлин не принимает предложение Беларуси о приеме Германией 2000 мигрантов, которые сейчас находятся на белорусской территории.

Об этом заявил спикер немецкого правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2000 мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС", - сказал спикер.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Германия должна принять 2000 беженцев, пишет Spiegel.

"Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", – сказал Лукашенко на встрече с губернатором приграничной с Польшей Гродненской области. Он попросил ЕС, и особенно Германию, "забрать этих людей у ​​нас".

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями власти Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.

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