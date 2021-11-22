Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Берлин отклонил предложение Лукашенко принять 2000 мигрантов

Понедельник, 22 ноября 2021, 17:26

Берлин не принимает предложение Беларуси о приеме Германией 2000 мигрантов, которые сейчас находятся на белорусской территории.

Об этом заявил спикер немецкого правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2000 мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС", - сказал спикер.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Германия должна принять 2000 беженцев, пишет Spiegel.

"Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", – сказал Лукашенко на встрече с губернатором приграничной с Польшей Гродненской области. Он попросил ЕС, и особенно Германию, "забрать этих людей у ​​нас".

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями власти Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.

Читайте также: Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

"Весна придет – колоться будем". Почему ЕС может добавить ограничений для поездок из Украины

Уже начали появляться новые ограничения. Пока – в отдельных странах. И если украинские власти это не учтут, весной проблем для туристов может стать больше (укр.)
22 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС

Кризис, созданный попытками шантажировать ЕС волной мигрантов, переходит в новую фазу. Как теперь будут действовать Лукашенко и Путин? (укр.)
22 ноября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

Мир договорился остановить изменение климата. Готова ли к этому Украина?

Вот и закончились климатические переговоры в Глазго. Они будут записаны в истории как одни из самых успешных, хотя критиков тоже хватает.
22 ноября 2021