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Португалія стала четвертою країною ЄС, що відмовилася від вугільних електростанцій

Понеділок, 22 листопада 2021, 18:12

Португалія стала четвертою країною Європейського Союзу, яка припинила використання вугілля для отримання електроенергії.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Електростанція "Pego", розташована за 150 кілометрів на північний схід від Лісабона, припинила вироблення електроенергії минулими вихідними.

Уряд розглядає кілька варіантів подальшого використання електростанції. Міністр довкілля Жоау Педро Матуш Фернандес каже, що однією з пропозицій є перехід на біомасу.

Інші пропозиції включають виробництво сонячної енергії та електромобілів. Пропозиції мають бути подані до 17 січня.

"Жахлива економіка вугілля та громадське прагнення до дій щодо боротьби зі зміною клімату прискорюють поетапну відмову від вугілля по всій Європі", - сказала Катрін Гутманн, директор кампанії Europe Beyond Coal, мета якої - забезпечити відмову від вугілля в Європі до 2030 року.

Однак екологічні активісти застерігають від перетворення вугільної електростанції на працюючу на деревних гранулах, і застерігають, що це буде кроком у неправильному напрямку.

Вугільна енергетика - найбільше джерело викидів парникових газів. Бельгія відмовилася від вугілля у 2016 році, а Австрія і Швеція наслідували її приклад минулого року.

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Португалія Енергетика клімат
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