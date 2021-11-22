Португалия стала четвертой страной ЕС, отказавшейся от угольных электростанций

Португалия стала четвертой страной Европейского Союза, прекратившей использование угля для производства электроэнергии.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Электростанция "Pego", расположенная в 150 километрах к северо-востоку от Лиссабона, прекратила выработку электроэнергии в минувшие выходные.

Правительство рассматривает несколько вариантом дальнейшего использования электростанции. Министр окружающей среды Жоау Педро Матуш Фернандес говорит, что одним из предложений является переход на биомассу.

Другие предложения включают производство солнечной энергии и электромобилей. Предложения должны быть представлены до 17 января.

"Ужасающая экономика угля и общественное стремление к действиям по борьбе с изменением климата ускоряют поэтапный отказ от угля по всей Европе", - сказала Катрин Гутманн, директор кампании Europe Beyond Coal, цель которой - обеспечить отказ от угля в Европе к 2030 году.

Однако экологические активисты предостерегают от преобразования угольной электростанции в работающую на древесных гранулах, и предостерегают, что этом будет шагом в неправильном направлении.

Угольная энергетика - самый крупный источник выбросов парниковых газов. Бельгия отказалась от угля в 2016 году, а Австрия и Швеция последовали ее примеру в прошлом году.