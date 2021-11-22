Німці за президентства Байдена знову стали бачити в США найбільшого союзника – опитування

Відносини між Німеччиною та Сполученими Штатами значно покращилися після обрання президентом Джо Байдена, і німці знову вважають Вашингтон своїм найважливішим союзником.

Про це свідчать результати опитування Kantar Public для Koerber Foundation, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування понад 1100 німців, проведене у вересні та жовтні, також показало, що вперше за багато років більшість розглядає зростання впливу Китаю на світовій арені як негативне явище.

За часів канцлерки Ангели Меркель Німеччина виграла від міцних ділових зв'язків з Китаєм. Але чиновники стають дедалі більше неспокійними через зростаючу залежність від другої за величиною економіки світу.

Порівняно з Росією, Китай розглядається як більша загроза цінностям демократичного порядку Німеччини та її соціально-ринкової економіки.

На запитання про відносини Німеччини зі Сполученими Штатами 71% відповіли, що вважають трансатлантичні зв’язки хорошими або дуже хорошими.

Це ознаменувало зростання з 18% минулого року, коли президентом ще був Дональд Трамп.

Сполучені Штати назвали найважливішим союзником Німеччини 44% опитаних, за ними йде Франція з 27%.

Німці хотіли б бачити тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами на світовій арені, особливо у сфері безпеки та оборони (73%), вільної торгівлі (64%) та прав людини (63%).

"Обнадійливо бачити, що роки Трампа не спричинили необоротного відчуження між німцями та американцями", – сказала Нора Мюллер, експерт із зовнішньої політики Фонду Кербера.

"Однак ще невідомо, чи збережеться позитивна тенденція, не в останню чергу тому, що ряд трансатлантичних питань досі не вирішені", - додала Мюллер.