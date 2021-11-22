Немцы благодаря Байдену снова стали видеть в США крупнейшего союзника - опрос

Отношения между Германией и Соединенными Штатами значительно улучшились после избрания президентом Джо Байдена, и немцы снова считают Вашингтон своим важнейшим союзником.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar Public для Koerber Foundation, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос более 1100 немцев, проведенный в сентябре и октябре, также показал, что впервые за многие годы большинство рассматривает рост влияния Китая на мировой арене как негативное явление.

Во времена канцлера Ангелы Меркель Германия выиграла от крепких деловых связей с Китаем. Но чиновники становятся все более беспокойными из-за растущей зависимости от второй по величине экономики мира.

По сравнению с Россией Китай рассматривается как большая угроза ценностям демократического порядка Германии и ее социально-рыночной экономики.

На вопрос об отношениях Германии с Соединенными Штатами 71% ответили, что считают трансатлантические связи хорошими или очень хорошими.

Это ознаменовало рост с 18% в прошлом году, когда президентом еще был Дональд Трамп.

Соединенные Штаты назвали важнейшим союзником Германии 44% опрошенных, за ними следует Франция с 27%.

Немцы хотели бы более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами на мировой арене, особенно в сфере безопасности и обороны (73%), свободной торговли (64%) и прав человека (63%).

"Обнадежительно видеть, что годы Трампа не повлекли за собой необратимого отчуждения между немцами и американцами", – сказала Нора Мюллер, эксперт по внешней политике Фонда Кербера.

"Однако неизвестно, сохранится ли положительная тенденция, не в последнюю очередь потому, что ряд трансатлантических вопросов до сих пор не решены", - добавила Мюллер.