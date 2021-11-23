Подорожі українців в ЄС: які нові обмеження почали впроваджувати країни Європи

У Європі вже почали з’являтися нові обмеження, які в Україні неможливо виконати. Поки що вони звучать лише в окремих країнах. Та якщо українська влада це не врахує, вже навесні проблем для туристів може побільшати.

Про оновлені вимоги щодо вакцинації, що з'являються в ЄС, про так звану "третю дозу" та про закриття окремих держав для туристів читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

Італія – одна з небагатьох держав ЄС, які від початку вирішили не виконувати рекомендацію Брюсселя про дозвіл на в’їзд невакцинованих громадян. Про це ЄвроПравда розповідала у відеоблозі про правила в’їзду до ЄС.

Нині в Італії діє правило, за яким право на в’їзд "без поважної мети" мають мешканці лише декількох держав поза межами Євросоюзу, та й ті, як правило, після в’їзду мають іти на самоізоляцію. Цей список "винятків" складений переважно з "чистих" держав, де немає спалахів коронавірусу.

Але також італійська влада додала до нього декілька країн (напевно, політично та міграційно важливих), у яких епідемічні показники погані, але з якими Рим не хоче переривати вільне пасажирське сполучення. Це – США, Канада, Велика Британія, Ізраїль та Україна.

Тож в’їзд до Італії лишається відкритим. А якщо ви щеплені вакциною, що дозволена у ЄС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna), то вимога самоізоляції не діє, і це дає дозвіл також для туристичних подорожей.

До слова, у ЄС є ще одна держава, яка тримає кордони закритими для більшості світу, але для України зробила виняток та пускає від нас усіх, у тому числі туристів. Це – Польща.

Улітку Варшава однією з останніх у ЄС відкрила кордони для українців, але відтоді закріпила нас у своєму законодавстві жорстко, без прив’язки до нових спалахів пандемії. Це дозволило зберегти кордони відкритими попри нову хвилю захворюваності.

Втім, є країни, в яких обмеження з’являються просто зараз.

Донедавна однією з найвідкритіших для українців держав ЄС вважали Австрію, але від цього тижня до країни не пускають туристів з України.

Ще дві держави, Мальта та Болгарія, через нову ковідну хвилю також тимчасово закрили в’їзд навіть для вакцинованих туристів з-поза меж ЄС. Чи підуть інші держави цим шляхом – достеменно передбачити не можна.

Більше про правила в'їзду до країн ЄС в період нової хвилі COVID-19 читайте в матеріалі Сергія Сидоренка "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.