Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны Европы

В Европе уже начали появляться новые ограничения, которые невозможно выполнить в Украине. Пока они звучат только в отдельных странах. Но если украинские власти это не учтут, уже весной проблем для туристов могут увеличиться.

О появляющихся в ЕС обновленных требованиях по вакцинации, о так называемой "третьей дозе" и о закрытии отдельных государств для туристов читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Весна придет – колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

Италия – одно из немногих государств ЕС, которые изначально решили не выполнять рекомендацию Брюсселя о разрешении на въезд не вакцинированным гражданам. Об этом ЕвроПравда рассказывала в видеоблоге о правилах въезда в ЕС.

Сейчас в Италии действует правило, согласно которому право на въезд "без уважительной цели" имеют жители лишь нескольких государств за пределами Евросоюза, и те, как правило, после въезда должны идти на самоизоляцию. Этот список "исключений" составлен преимущественно из "чистых" государств, где нет вспышек коронавируса.

Но также итальянские власти добавили к нему несколько стран (наверное, политически и миграционно важных), у которых эпидемические показатели плохие, но с которыми Рим не хочет прерывать свободное пассажирское сообщение. Это США, Канада, Великобритания, Израиль и Украина.

Поэтому въезд в Италию остается открытым. А если вы привиты вакциной, разрешенной в ЕС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna), то требование самоизоляции не действует, и это дает разрешение также для туристических путешествий.

К слову, в ЕС еще одно государство, которое держит границы закрытыми для большинства мира, но для Украины сделало исключение и пускает от нас всех, в том числе туристов. Это – Польша.

Летом Варшава одной из последних в ЕС открыла границы для украинцев, но с тех пор закрепила нас в своем законодательстве жестко, без привязки к новым вспышкам пандемии. Это позволило сохранить границы открытыми, несмотря на новую волну заболеваемости.

Впрочем, есть страны, в которых ограничения появляются прямо сейчас.

До недавнего времени одним из самых открытых для украинцев государств ЕС считали Австрию, но с этой недели в страну не пускают туристов из Украины.

Еще два государства, Мальта и Болгария, из-за новой ковидной волны также временно закрыли въезд даже для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС. Пойдут ли другие государства по этому пути – точно предсказать нельзя.

Больше о правилах въезда украинцев в страны ЕС в период новой волны COVID-19 читайте в материале Сергея Сидоренко "Весна придет – колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.