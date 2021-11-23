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ХАМАС програв у Суді ЄС щодо свого статусу терористичної організації

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:29

Суд ЄС (Court of Justice) у своєму рішенні від 23 листопада залишив у силі акти Ради ЄС про збереження палестинського воєнізованого руху ХАМАС у європейському списку терористичних організацій.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі суду.

Вирок стосується рішення іншого суду Євросоюзу, Суду загальної юрисдикції (General Court), який 4 вересня 2019 року у справі "ХАМАС проти Ради ЄС" скасував чотири акти Ради ЄС від 2018 року, згідно з якими ХАМАС залишався в списку терористичних організацій. 

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Суд загальної юрисдикції ухвалив це рішення на тій підставі, що Рада ЄС не змогла підтвердити за допомогою підпису заяви про окремі причини ухвалення цих актів. При цьому пояснення причин було викладено у окремих документах.

Суд ЄС у вівторок визнав, що Суд загальної юрисдикції допустив помилку стосовно того, що виклад причин, пов'язаних із збереженням ХАМАСу у списку терористичних організацій, які додавались до актів, мали бути підписані так само, як і самі акти, президентом і генеральним секретарем Ради.

Крім того, суд визнав, що ці пояснення причин були схвалені Радою одночасно з актами, з якими вони були нерозривно пов'язані, тож їхня справжність не була оскаржена на законних підставах.

ЄС запровадив заборону на подорожі та заморожування активів для членів ХАМАС, який контролює Сектор Гази, після терористичних нападів "Аль-Каїди" 11 вересня 2001 року на Нью-Йорк і Вашингтон.

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