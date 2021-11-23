ХАМАС проиграл в Суде ЕС по своему статусу террористической организации

Суд ЕС (Court of Justice) в своем решении от 23 ноября оставил в силе акты Совета ЕС о сохранении палестинского военизированного движения ХАМАС в европейском списке террористических организаций.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

Приговор касается решения другого суда Евросоюза, Суда общей юрисдикции (General Court), который 4 сентября 2019 года по делу ХАМАС против Совета ЕС отменил четыре акта Совета ЕС от 2018 года, согласно которым ХАМАС оставался в списке террористических организаций.

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Суд общей юрисдикции принял это решение на том основании, что Совет ЕС не смог подтвердить посредством подписания заявления об отдельных причинах принятия этих актов. При этом объяснение причин было изложено в отдельных документах.

Суд ЕС во вторник признал, что Суд общей юрисдикции допустил ошибку относительно того, что изложение причин, связанных с сохранением ХАМАСа в списке прилагавшихся к актам террористических организаций, должны быть подписаны, как и сами акты, президентом и генеральным секретарем Совета.

Кроме того, суд признал, что эти объяснения причин были одобрены Советом одновременно с актами, с которыми они были неразрывно связаны, и их подлинность не была обжалована на законных основаниях.

ЕС ввел запрет на путешествия и замораживание активов для членов ХАМАС, контролируемого Сектором Газа, после террористических нападений "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон.