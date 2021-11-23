Як Україні стати прикладом в реформуванні судової системи

В Україні нарешті стартувала судова реформа.

Про те, чому вона має значення не тільки для України, читайте в колонці експертки Центру протидії корупції Галини Чижик Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові.

Чижик пише, що після багатьох спроб зірвати або хоча б загальмувати процес судової реформи нарешті створено Етичну раду – унікальний орган, який має перевірити на доброчесність чинних і майбутніх членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Саме від рішень Етичної ради залежатиме, хто врешті працюватиме у цьому наймогутнішому органі в судовій системі.

Експертка зазначає, що у судовій системі ВРП, без перебільшення, вирішує практично все.

Цей орган має ключову роль у призначенні суддів на посади та у їхньому звільненні, розглядає скарги на недоброчесних суддів або тих, хто порушив етичні норми. ВРП дає (або не дає) згоду на притягнення судді до відповідальності, і навіть ухвалює або погоджує рішення про "життєзабезпечення" судових органів (реорганізація, кількісний склад судів, матеріальне забезпечення тощо).

Але та реформа, яка відбувається зараз, має значення не лише для України, підкреслює представниця Центру протидії корупції.

Від корупції та несправедливості в судах так само страждають і громадяни Грузії чи Молдови, адже корінь проблем у нас спільний. За її словами, народжені в Україні рішення щодо того, як реформувати судову систему, можуть успішно спрацювати і для цих країн.

Свого часу усі три країни спробували імплементувати кращі європейські практики, які полягають у тому, що повноваження призначати та звільняти суддів передається в руки самих суддів – через створення суддівських рад. Тільки от зробити судову систему незалежною в такий спосіб жодній з трьох країн не вдалося.

Влітку цього року українському парламенту таки вдалося розірвати це недоброчесне коло. Тепер кожен, хто хоче стати членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) чи ВРП, має пройти перевірку на доброчесність. Членів та кандидатів до ВРП перевірятиме Етична рада, а членів ВККС вибиратиме незалежна конкурсна комісія. Обидва органи складаються з трьох суддів та трьох незалежних експертів. В обидвох органах саме міжнародні експерти мають вирішальний голос у прийнятті рішень.

Галина Чижик пише, що, на перший погляд, ця зміна може здаватися лише косметичною, адже Етична рада не звільнятиме суддів, не зможе скасувати їхні свавільні рішення та відновити справедливість у конкретній справі. Втім, саме від Етичної ради залежатиме майбутній склад Вищої ради правосуддя, тож суддівські клани втрачають свій головний інструмент контролю за всією системою.

Більше про те, як дуже сміливе та інноваційне рішення, запропоноване українським парламентом, може допомогти Грузії, Молдові, а також іншим країнам в регіоні перемогти корумповані суддівські еліти, читайте в колонці Галини Чижик Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові.