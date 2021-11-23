Как Украине стать примером реформирования судебной системы

В Украине наконец-то стартовала судебная реформа.

О том, почему она имеет значение не только для Украины, читайте в колонке эксперта Центра противодействия коррупции Галины Чижик Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове.

Чижик пишет, что после многих попыток сорвать или хотя бы затормозить процесс судебной реформы наконец создан Этический совет – уникальный орган, который должен проверить на добродетельность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП). Именно от решений Этического совета будет зависеть, кто будет работать в этом самом мощном органе судебной системы.

Эксперт отмечает, что в судебной системе ВСП, без преувеличения, решает практически все.

Этот орган играет ключевую роль в назначении судей на должности и в их увольнении, рассматривает жалобы на недобродетельных судей или нарушивших этические нормы. ВСП дает (или не дает) согласие на привлечение судей к ответственности, а также принимает или согласовывает решения о "жизнеобеспечении" судебных органов (реорганизация, количественный состав судов, материальное обеспечение и т.п.).

Но та реформа, которая проходит сейчас, имеет значение не только для Украины, подчеркивает представитель Центра противодействия коррупции.

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий. По словам эксперта, рожденные в Украине решения по реформированию судебной системы могут успешно сработать и для этих стран.

В свое время все три страны попытались имплементировать лучшие европейские практики, заключающиеся в том, что полномочия назначать и увольнять судей передаются в руки самих судей – через создание судейских советов. Только вот сделать судебную систему независимой таким образом ни одной из трех стран не удалось.

Летом этого года украинский парламент смог разорвать этот круг. Теперь каждый, кто хочет стать членом Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) или ВСП, должен пройти проверку на добродетельность. Членов и кандидатов в ВСП будет проверять Этический совет, а членов ВККС будет выбирать независимая конкурсная комиссия. Оба органа состоят из трех судей и трех независимых экспертов. В обоих органах международные эксперты имеют решающий голос в принятии решений.

Галина Чижик пишет, что, на первый взгляд, это изменение может казаться только косметическим, ведь Этический совет не будет увольнять судей, не сможет отменить их произвольные решения и восстановить справедливость по конкретному делу. Впрочем, именно от Этического совета будет зависеть будущий состав Высшего совета правосудия, так что судейские кланы теряют свой главный инструмент контроля за всей системой.

Больше о том, как очень смелое и инновационное решение, предложенное украинским парламентом, может помочь Грузии, Молдове, а также другим странам в регионе победить коррумпированные судейские элиты, читайте в колонке Галины Чижик Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове.