У Болгарії вперше транслюватимуть переговори про формування уряду

Коаліція "Продовжуємо зміни", яка перемогла на виборах у Болгарії, розпочинає у вівторок серію обговорень з потенційними політичними партнерами у спробі досягти коаліційної угоди для формування стабільного уряду.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Вперше зустрічі політиків проводитимуться перед аудиторією, а політичні переговори транслюватимуться на всіх платформах соціальних мереж.

Трьох експертів від партій BSP, "Є такий народ" та "Демократична Болгарія" запрошено для участі в кожній із дискусій з різних тем.

Партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова та ДПМ, які досягли другого та третього результатів на парламентських виборах, опинилися в політичній ізоляції. Ультраправа партія "Відродження", яка має найменшу фракцію в парламенті, також не бере участі у переговорах.

Останній раунд політичних зустрічей відбудеться у суботу, 27 листопада, коли обговорюватиметься зовнішня політика Болгарії та право вето на європейську інтеграцію Македонії.

"Продовжуємо зміни" експериментує із прямою трансляцією політичних переговорів після того, як партії не змогли сформувати уряд у попередньому парламенті.

Найбільшою парламентською силою на той час була партія "Є такий народ", яка провела кілька зустрічей із можливими політичними партнерами, але громадськість отримала дуже мало інформації. Це створило серйозну напруженість у парламенті, і лунали багато звинувачень під час переговорів для дискредитації деяких членів парламенту.

У Болгарії в листопаді вже були треті вибори за рік після того, як у квітні та липні жодна з партій не змогла створити коаліцію та сформувати уряд.

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