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В Болгарии впервые будут транслировать переговоры о формировании правительства

Вторник, 23 ноября 2021, 13:11

Коалиция "Продолжаем перемены", победившая на выборах в Болгарии, начинает во вторник серию обсуждений с потенциальными политическими партнерами в попытке достичь коалиционного соглашения по формированию стабильного правительства.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Впервые встречи политиков будут проводиться перед аудиторией, а политические переговоры будут транслироваться на всех платформах социальных сетей.

Три эксперта от партий BSP, "Есть такой народ" и "Демократическая Болгария" приглашены для участия в каждой из дискуссий по разным темам.

Партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова и ДПМ, добившихся второго и третьего результатов на парламентских выборах, оказались в политической изоляции. Ультраправая партия "Возрождение", имеющая наименьшую фракцию в парламенте, также не участвует в переговорах.

Последний раунд политических встреч состоится в субботу, 27 ноября, когда будет обсуждаться внешняя политика Болгарии и право вето на европейскую интеграцию Македонии.

"Продолжаем изменения" экспериментирует с прямой трансляцией политических переговоров после того, как партии не смогли сформировать правительство в предыдущем парламенте.

Наибольшей парламентской силой того времени была партия "Есть такой народ", которая провела несколько встреч с возможными политическими партнерами, но общественность получила очень мало информации. Это создало серьезную напряженность в парламенте, и звучали многие обвинения в ходе переговоров по дискредитации некоторых членов парламента.

В Болгарии в ноябре уже были третьи выборы через год после того, как в апреле и июле ни одна из партий не смогла создать коалицию и сформировать правительство.

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Болгария
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