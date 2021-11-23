У Чехії заговорили про обов’язкову вакцинацію від COVID для групи 60+ і деяких професій

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що експертна рада при уряді виступила з пропозицією запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення віком від 60 років та працівників деяких професій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Бабіш розповів, що міністерство охорони здоров’я невдовзі надасть детальний перелік професій, для яких пропонують таке зобов’язання. Професії, для яких щеплення можуть зробити обов’язковим - медики і працівники медзакладів та сфери піклування, військові, поліція, пожежники.

За його словами, датою, відколи щеплення від коронавірусу для цих категорій стане обов’язковим, пропонують 1 лютого - як і в Австрії, яка першою з країн Європи анонсувала обов’язкову вакцинацію для всього населення.

Виняток із зобов’язання передбачать для людей, які мають підтверджені протипоказання для вакцинації.

Міністерка праці і соціальних справ Яна Малахова вже висловилася за такий крок, зазначивши, що інакше жити в умовах епідемії, що забирає життя людей і ускладнює доступ допомоги з іншими захворюваннями, доведеться ще роками.

На цей час у Чехії повністю вакциновані 58% дорослого населення - суттєво менше, ніж в багатьох інших країнах Європи, хоча й значно більше, ніж у Болгарії та Румунії, де показник вакцинації найнижчий у ЄС.

Обов'язкову вакцинацію для деяких професій запровадили вже низка країн, але поки лише Австрія оголосила про намір поширити таке зобов'язання на все населення.





