В Чехии заговорили об обязательной вакцинации от COVID для группы 60+ и некоторых профессий

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что экспертный совет при правительстве выступил с предложением ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения от 60 лет и работников некоторых профессий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Бабиш рассказал, что Министерство здравоохранения в скором времени предоставит детальный перечень профессий, для которых предлагают такое обязательство. Профессии, для которых прививки могут сделать обязательными - медики и работники медучреждений и сферы попечительства, военные, полиция, пожарные.

По его словам, датой, когда прививка от коронавируса для этих категорий станет обязательной, предлагают сделать 1 февраля - как и в Австрии, которая первой из стран Европы анонсировала обязательную вакцинацию для всего населения.

Исключение из обязательства предусматривается для людей, имеющих подтвержденные противопоказания для вакцинации.

Министр труда и социальных дел Яна Малахова уже высказалась в пользу такого шага, отметив, что иначе жить в условиях эпидемии, которая уносит жизни людей и усложняет доступ помощи с другими заболеваниями, придется еще годами.

В настоящее время в Чехии полностью вакцинировано 58% взрослого населения - значительно меньше, чем во многих других странах Европы, хотя и значительно больше, чем в Болгарии и Румынии, где показатель вакцинации - самый низкий в ЕС.

Обязательную вакцинацию для некоторых профессий ввели уже ряд стран, но пока только Австрия объявила о намерении распространить такое обязательство на все население.