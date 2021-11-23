Сейми країн Балтії та Польщі закликали ЄС змінити міграційну політику через шантаж Лукашенка

Спікери Сеймів Польщі, Латвії, Литви та Естонії виступили зі спільною заявою щодо міграційної кризи на кордоні ЄС з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", заяву оприлюднили парламенти країн.

Вони засудили дії білоруського режиму, закликали Євросоюз не зволікати застосуванням нових санкцій, а також закликали переглянути міграційну політику блоку.

Спікери заявили, що агресивні дії нелегітимного режиму Александра Лукашенка досягли небаченого рівня і що вони провокують загрожують безпеці всього регіону і зумисно ставить під загрозу життя людей.

Парламентарі засудили використання нелегальної міграції як інструменту тиску і наголосили, що це штучно створена криза в рамках гібридної операції, спрямованої проти Польщі, Литви, Латвії і всього блоку з політичною метою.

Вони закликали країни, з яких їдуть або через які транзитом мандрують мігранти "білоруського маршруту", протидіяти цьому.

Спікери закликали також негайно застосувати нові санкції, погоджені на останній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, а якщо Лукашенко не зупиниться - готувати черговий пакет санкцій.

Крім того, вони зауважують, що політику ЄС у сфері міграції та притулку потрібно змінити, щоб враховувати нинішні реалії.

"Ми твердо переконані у нагальній необхідності адаптувати підходи ЄС до нових реалій, щоб забезпечити надійний захист зовнішніх кордонів Євросоюзу і створити ефективні заходи для протидії нелегальному перетину кордону. Ми очікуємо, що Єврокомісія внесе свої пропозиції змін до законодавства ЄС", - заявили спікери парламентів.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".

Нагадаємо, після переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини, у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що технічні перемовини з представниками влади Білорусі не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

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