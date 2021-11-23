Сеймы стран Балтии и Польши призвали ЕС изменить миграционную политику из-за шантажа Лукашенко

Спикеры Сейма Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением о миграционном кризисе на границе ЕС с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", заявление обнародовали парламенты стран.

Они осудили действия белорусского режима, призвали Евросоюз не затягивать с применением новых санкций, а также призвали пересмотреть миграционную политику блока.

Спикеры заявили, что агрессивные действия нелегитимного режима Александра Лукашенко достигли невиданного уровня и что они провоцируют угрожающие безопасности всего региона и намеренно ставят под угрозу жизнь людей.

Парламентарии осудили использование нелегальной миграции как инструмента давления и подчеркнули, что это искусственно созданный кризис в рамках гибридной операции, направленной против Польши, Литвы, Латвии и всего блока в политических целях.

Они призвали страны, из которых едут или через которые транзитом путешествуют мигранты "белорусского маршрута", противодействовать этому.

Спикеры призвали также немедленно применить новые санкции, согласованные на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС, а если Лукашенко не остановится – готовить очередной пакет санкций.

Кроме того, они отмечают, что политику ЕС в сфере миграции и убежища следует изменить, чтобы учитывать нынешние реалии.

"Мы твердо убеждены в необходимости адаптировать подходы ЕС к новым реалиям, чтобы обеспечить надежную защиту внешних границ Евросоюза и создать эффективные меры по противодействию нелегальному пересечению границы. Мы ожидаем, что Еврокомиссия внесет свои предложения изменений в законодательство ЕС", - заявили спикеры парламентов.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия белорусского режима, поддерживаемого также Россией, представляют угрозу для всей Европы. Он заявил также, что считает это только началом и "диктаторы не остановятся".

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями власти Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.