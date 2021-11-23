Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Туреччина не планує запроваджувати локдаун

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:16

Влада Туреччини стверджує, що не планує жодних карантинів найближчим часом, попри те, що кількість випадків коронавірусу становить близько 25 000 щодня.

Про це пише Huriyet, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не думаємо про боротьбу з пандемією через карантин у найближчий період", — сказав міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа

Коджа сказав, що уряд надає великого значення особистим заходам, особливо вакцинації.

Коментуючі критичні закиди, що двох доз вакцини недостатньо для захисту від вірусу, Коджа сказав: "Так само вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця вводять п’ять разів, а не один раз".

Міністр зазначив, що вакцина від COVID-19 також має певний період захисту.

Говорячи про ліки, які використовуються для лікування коронавірусу, Коджа сказав, що зараз турецька влада зосереджена на двох препаратах: "Молнупіравір" і препарат Pfizer.

"Отримано дозвіл на "Молнупіравір", і деякі країни зробили замовлення. Туреччина сповнена рішучості ознайомити наших громадян з цими препаратами на ранньому етапі", – сказав Коджа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій

Заяви старого-нового президента Болгарії про Крим та санкції викликали гостру реакцію України. Проте перемозі Радева це не завадило.
23 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якими будуть дії Заходу у випадку російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ?
23 листопада 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові

Від корупції та несправедливості в судах так само страждають і громадяни Грузії чи Молдови, адже корінь проблем у нас спільний.
23 листопада 2021 — Галина Чижик, Центр протидії корупції