Туреччина не планує запроваджувати локдаун

Влада Туреччини стверджує, що не планує жодних карантинів найближчим часом, попри те, що кількість випадків коронавірусу становить близько 25 000 щодня.

Про це пише Huriyet, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не думаємо про боротьбу з пандемією через карантин у найближчий період", — сказав міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа

Коджа сказав, що уряд надає великого значення особистим заходам, особливо вакцинації.

Коментуючі критичні закиди, що двох доз вакцини недостатньо для захисту від вірусу, Коджа сказав: "Так само вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця вводять п’ять разів, а не один раз".

Міністр зазначив, що вакцина від COVID-19 також має певний період захисту.

Говорячи про ліки, які використовуються для лікування коронавірусу, Коджа сказав, що зараз турецька влада зосереджена на двох препаратах: "Молнупіравір" і препарат Pfizer.

"Отримано дозвіл на "Молнупіравір", і деякі країни зробили замовлення. Туреччина сповнена рішучості ознайомити наших громадян з цими препаратами на ранньому етапі", – сказав Коджа.