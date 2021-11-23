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Укр / Рус
Укр / Рус

Турция не планирует вводить локдаун

Вторник, 23 ноября 2021, 15:16

Власти Турции утверждают, что не планируют никаких карантинов в ближайшее время, несмотря на то, что количество случаев коронавируса составляет около 25 000 в день.

Об этом пишет Huriyet, сообщает "Европейская правда".

"Мы не думаем о борьбе с пандемией через карантин в ближайший период", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа

Коджа сказал, что правительство придает большое значение личным мерам, особенно вакцинации.

На комментирующие критические упреки, что двух доз вакцины недостаточно для защиты от вируса, Коджа ответил: "Так же вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка вводят пять раз, а не один раз".

Министр отметил, что вакцина от COVID-19 также имеет определенный период защиты.

Говоря о лекарствах, используемых для лечения коронавируса, Коджа сказал, что сейчас турецкие власти сосредоточены на двух препаратах: "Молнупиравир" и препарат Pfizer.

"Получено разрешение на "Молнупиравир", и некоторые страны сделали заказ. Турция полна решимости ознакомить наших граждан с этими препаратами на раннем этапе", – сказал Коджа.

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Турция Карантин Коронавирус
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