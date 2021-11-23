Чоловік Меркель заявив, що лінь німців стала причиною низького рівня вакцинації

Професор Йоахім Зауер, чоловік канцлерки Німеччини Ангели Меркель, заявив, що "лінь та самозаспокоєння" його співвітчизників є причиною порівняно низького рівня вакцинації від коронавірусу

Про це Зауер сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

Зауер сказав, що був вражений тим фактом, що лише 68% населення Німеччини вакциновано. В інших країнах, таких як Італія, Португалія, Іспанія та Данія, кількість вакцинацій вища.

Зауер, який до свого виходу на пенсію у 2017 році був професором квантової хімії в Берлінському університеті Гумбольдта та вважається одним із провідних дослідників у цій галузі, майже не обговорював політику протягом 16-річного терміну перебування його дружини на посаді канцлера.

Він практично не дає інтерв'ю і неохоче грав роль політичного супутника, відмовляючись супроводжувати Меркель у більшості поїздок. Зауер торкнувся питання вакцинації в Італії, де він отримав диплом Італійської академії наук у Турині.

"Дивно, що третина населення не стежить за науковими даними. Почасти це пов'язано з певною німецькою лінню та самозаспокоєністю. Інша група – це люди, які ідеологічно реагують на те, що вони вважають диктатурою вакцинації. Це стосується всіх рівнів освіти, від вищої до низької, включаючи академіків, лікарів та науковців", - сказав він.

Він також висловив сподівання, що після пандемії більше уваги приділятиметься популяризації науки, зокрема серед молоді.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що ситуація з коронавірусом у Німеччині настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.