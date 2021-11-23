Муж Меркель заявил, что лень немцев стала причиной низкого уровня вакцинации.

Профессор Йоахим Зауэр, муж канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что "лень и самоуспокоение" его соотечественников являются причиной сравнительно низкого уровня вакцинации от коронавируса.

Об этом Зауэр сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

Зауэр сказал, что был поражен тем фактом, что только 68% населения Германии вакцинировано. В других странах, таких как Италия, Португалия, Испания и Дания, количество вакцинаций выше.

Зауэр, который до выхода на пенсию в 2017 году был профессором квантовой химии в Берлинском университете Гумбольдта и считается одним из ведущих исследователей в этой области, почти не обсуждал политику в течение 16-летнего срока пребывания его жены в должности канцлера.

Он практически не дает интервью и неохотно играл роль политического спутника, отказываясь сопровождать Меркель в большинстве поездок. Зауэр затронул вопрос о вакцинации в Италии, где он получил диплом Итальянской академии наук в Турине.

"Удивительно, что треть населения не следит за научными данными. Отчасти это связано с определенной немецкой ленью и самоуспокоенностью. Другая группа – это люди, которые идеологически реагируют на то, что они считают диктатурой вакцинации. Это касается всех уровней образования, от высшего до низшего, включая академиков, врачей и ученых", - сказал он.

Он также выразил надежду, что после пандемии больше внимания будет уделяться популяризации науки, в частности среди молодежи.

Напомним, глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.