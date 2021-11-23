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Міністр оборони Литви: РФ вже стоїть на тому шляху, на якому був Сталін

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:06

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що закриття російської організації історичних досліджень "Меморіал" показує, що РФ знаходиться на тому ж шляху, де знаходився диктатор Радянського Союзу Йосип Сталін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Це організація, яка проробила вражаючу роботу в політиці пам'яті в Росії, у поясненні злочинів сталінізму та комунізму в цілому. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, є величезними", - сказав міністр.

"Знищення такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, на якому був Сталін. І не інакше", – додав він.

Анушаускас також згадав, що спілкувався з цією організацією як історик 27 років тому, коли було підписано угоду про співпрацю.

Цього тижня Верховний суд Росії має розглянути клопотання прокуратури про ліквідацію "Меморіалу", який має близько 50 відділень по всій країні та за кордоном.

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Росія Литва
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