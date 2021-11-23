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Министр обороны Литвы: РФ уже стоит на том пути, на котором был Сталин

Вторник, 23 ноября 2021, 16:06

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что закрытие российской организации исторических исследований "Мемориал" показывает, что РФ находится на том же пути, где находился диктатор Советского Союза Иосиф Сталин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Это организация, которая проделала впечатляющую работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", - сказал министр.

"Уничтожение такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, на котором находился Сталин. И не иначе", – добавил он.

Анушаускас также упомянул, что общался с этой организацией как историк 27 лет назад, когда было подписано соглашение о сотрудничестве.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о ликвидации "Мемориала", около 50 отделений по всей стране и за рубежом.

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