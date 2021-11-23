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Єврокомісія запропонувала новий режим санкцій за перевезення нелегальних мігрантів

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:38

Європейська комісія запропонувала новий тип режиму горизонтальних санкцій щодо транспортних операторів, які займаються контрабандою людей або сприяють їй.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Всі 27 країн-членів, звичайно, ще повинні погодитися, але багато хто підтримує", - написав Джозвяк.

Він також зазначив, що це новий тип санкцій, не прив'язаний географічно, як, наприклад, санкції щодо Білорусі.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що всі транспортні оператори - наземні, повітряні, внутрішні водні та морські - які, як вважається, беруть участь у контрабанді чи торгівлі людьми в ЄС або сприяють їм, можуть зіткнутися з призупиненням дії ліцензій, обмеженнями на операції в Європі та заморожуванням транзиту через ЄС.

ЄС вважає, що нещодавні події на кордоні Польщі та Білорусі не могли статися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо.

Нагадаємо, після переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини, у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що технічні перемовини з представниками влади Білорусі не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

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