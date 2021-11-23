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Еврокомиссия предложила новый режим санкций за перевозку нелегальных мигрантов

Вторник, 23 ноября 2021, 16:38

Европейская комиссия предложила новый тип режима горизонтальных санкций в отношении транспортных операторов, которые содействуют или занимаются контрабандой людей.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Все 27 стран-членов, конечно, еще должны согласиться, но многие поддерживают", - написал Джозвяк.

Он также отметил, что это новый тип санкций, не привязанный географически, как например санкции в отношении Беларуси.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что согласно выдвинутому предложению, все транспортные операторы – наземные, воздушные, внутренние водные и морские – которые, как считается, участвуют в контрабанде или торговле людьми в ЕС или способствуют им, могут столкнуться с приостановкой действия лицензий, ограничениями на операции в Европе и замораживанием транзита через ЕС.

ЕС считает, что недавние события не могли произойти без участия некоторых транспортных операторов сознательно или бессознательно.

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями власти Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.

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