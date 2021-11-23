Підконтрольний росіянам "Молдовагаз" отримає гроші з бюджету для сплати боргу Газпрому

Компанія "Молдовагаз" отримає 1,4 млрд леїв з державного бюджету Молдови, щоб розплатитися з "Газпромом" за поставлений у жовтні та листопаді газ і уникнути зупинки поставок.

Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Спину, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.

За словами міністра, гроші переведуть "Молдовагаз", як тільки парламент схвалить проєкт поправок до держбюджету у другому читанні.

Спину при цьому зазначив, що на переговорах із "Газпромом" не обговорювався спосіб оплати газу, оскільки він уже був закріплений у попередньому контракті.

"Ми знали про терміни оплати та підготували поправки до держбюджету 2021 року, згідно з якими 1,7 млрд леїв, виділені Energocom, підуть "Молдовагаз" на оплату поточних платежів. Цього четверга, 25 листопада, парламент схвалить поправки у другому читанні і компанія отримає гроші", - сказав він.

Нагадаємо, компанія "Молдовагаз", яку фактично контролює російський "Газпром", просила в уряду Молдови понад 1 млрд леїв для виплати боргу "Газпрому".

Нагадаємо, 22 листопада у "Газпромі" заявили, що не отримали платіж від Молдови і зупинять постачання газу, якщо гроші не надійдуть через 48 годин.

29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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