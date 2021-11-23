У Латвії запроваджують обов’язкове тестування на COVID-19 на робочому місці

З 6 грудня у Латвії всім, хто працює очно, потрібно буде щонайменше двічі на тиждень робити "швидкий" тест на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал LSM.

Співробітники, у тому числі волонтери та підрядники, зможуть перебувати у робочих приміщеннях лише якщо зробили тест: результат має бути не "старшим" 72 годин. Вимога поширюється і на щеплених, і на нещеплених.

Як зазначається, щоб мінімізувати ризики повторного спалаху COVID-19із серйозними наслідками для охорони здоров'я, МОЗ вважає за необхідне запровадити тестування у групах із вищим ризиком передачі коронавірусу, тобто у робочих колективах.

За словами міністра фінансів Яніса Рейрса, логістику роздачі тестів ще доведеться обговорити, їх усім могла б надати держава. Рейрс наголосив, що тести надаватимуть не бізнесу чи колективу, а кожному латвійцю, який працює очно.

Одна з ідей, яку він запропонував, — закликати самоврядування допомогти, використавши центри цивільної оборони. Рейрс вважає, що буде знайдено оптимальний спосіб, щоб роздати тести працюючим очно.

За словами голови МОЗ Даніеля Павлютса, якщо "швидкий" тест виявиться позитивним, він має бути підтверджений аналізом на ПЛР. Крім того, роботодавець має встановити всіх контактних осіб, а також повідомити про ситуацію епідеміологів. Відповідні документи розробляє Центр контролю та профілактики захворювань, додав міністр.

Глава Держканцелярії Яніс Цитковскіс пояснив, що тестування на робочих місцях буде насамперед "питанням порядності", проте дискусії про те, чи потрібний механізм контролю ще попереду. Він також запевнив: планується, що держава забезпечить тести — їх буде достатньо для працівників приватного та публічного секторів.

На даний момент ведеться закупівля, створюється механізм розподілу. За попередньою оцінкою, кількість тестів, достатня на 8 тижнів, коштуватиме 14-15 млн євро.