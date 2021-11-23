В Латвии вводят обязательное тестирование на COVID-19 на рабочем месте

С 6 декабря в Латвии всем работающим очно нужно будет как минимум дважды в неделю делать "быстрый" тест на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал LSM.

Сотрудники, в том числе волонтеры и подрядчики, смогут находиться в рабочих помещениях только если провели тест: результат должен быть не "старше" 72 часов. Требование распространяется и на привитых, и на непривитых.

Как отмечается, чтобы минимизировать риски повторной вспышки COVID-19 с серьезными последствиями для здравоохранения, Минздрав считает необходимым ввести тестирование в группах с более высоким риском передачи коронавируса, то есть в рабочих коллективах.

По словам министра финансов Яниса Рейрса, логистику раздачи тестов еще предстоит обсудить, их всем могло бы предоставить государство. Рейрс подчеркнул, что тесты будут предоставляться не бизнесу или коллективу, а каждому латвийцу, который работает очно.

Одна из идей, которую он предложил, – призвать самоуправление помочь, использовав центры гражданской обороны. Рейрс считает, что будет найден оптимальный способ, чтобы раздать тесты работающим очно.

По словам главы Минздрава Даниэля Павлютса, если быстрый тест окажется положительным, он должен быть подтвержден анализом на ПЦР. Кроме того, работодатель должен установить всех контактных лиц, а также уведомить ситуацию эпидемиологов. Соответствующие документы разрабатывает Центр по контролю и профилактике заболеваний, добавил министр.

Глава Госканцелярии Янис Цитковскис пояснил, что тестирование на рабочих местах будет, прежде всего, "вопросом порядочности", однако дискуссии о том, нужен ли механизм контроля еще впереди. Он также заверил, что планируется, что государство обеспечит тесты — их будет достаточно для работников частного и публичного секторов.

В настоящее время ведется закупка, создается механизм распределения. По предварительной оценке, количество тестов, достаточное на 8 недель, обойдется в 14-15 млн евро.