Чому президентські вибори у Болгарії стали ще одним викликом для України

Президента Болгарії Румена Радева переобрали на президентських виборах.

Про те, чому для України ця перемога стала ще одним викликом читайте в статті експерта Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій.

Політичні умови другого терміну Радева можуть бути більш комфортними для нього, ніж першого.

Особливо якщо найближчим часом вдасться сформувати лояльний до президента уряд.

Новий парламент виявився не менш строкатим, аніж попередні, тож шанси на формування уряду, хоча і є, але доволі примарні.

Потрібен 121 мандат і простий підрахунок свідчить, що уряд може бути сформований лише за умов коаліції чотирьох партій: "Продовжуємо зміни", "Є такий народ", "Демократична Болгарія" та соціалісти. Консультації між учасниками можливої коаліції розпочалися на початку тижня і триватимуть до суботи.

Кожна з цих партій – це амбіції та інтереси, єднає їх хіба що негативне ставлення до експрем’єра Бойко Борисова. Випадіння будь-якої з ланок ставить формування уряду під загрозу.

Що далі? Багато що залежить від того, чи вдасться сформувати Раду міністрів.

Болгарія – парламентсько-президентська республіка, і основна відповідальність за зовнішню політику лежить на уряді.

Висловлювання Радева щодо "російського" Криму, звісно, ускладнюють українсько-болгарський діалог, який і без того не відрізняється особливою інтенсивністю. Крім того, президент представляє Болгарію у різних організаціях та форматах (наприклад в "Ініціативі трьох морів") і може мати "окрему позицію".

Найважливіше ж – чи опиниться в порядку денному Болгарії питання про припинення санкцій проти Росії, які переобраний президент вважає "неефективними".

Втім, якщо коаліцію знову не вдасться сформувати, нові позачергові вибори лише посилять вплив нового президента.

Що також гратиме не на користь України.

Детальніше про ризики для України через результати президентських виборів у Болгарії читайте в матеріалі Артема Филипенка Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій.