Почему президентские выборы в Болгарии стали еще одним вызовом для Украины

Президента Болгарии Румена Радева переизбрали на президентских выборах.

О том, почему для Украины эта победа стала еще одним вызовом, читайте в статье эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций.

Политические условия второго термина Радева могут быть более комфортными для него, чем первого.

Особенно если в ближайшее время удастся сформировать лояльное президенту правительство.

Новый парламент оказался не менее пестрым, чем предыдущие, так что шансы на формирование правительства, хотя и есть, но довольно призрачны.

Нужен 121 мандат и простой подсчет свидетельствует, что правительство может быть сформировано только при коалиции четырех партий: "Продолжаем изменения", "Есть такой народ", "Демократическая Болгария" и социалисты. Консультации между участниками возможной коалиции начались в начале недели и продлятся до субботы.

Каждая из этих партий – это амбиции и интересы, объединяет их разве что негативное отношение к экс-премьеру Бойко Борисову. Выпадение любого из звеньев ставит формирование правительства под угрозу.

Что дальше? Многое зависит от того, удастся ли сформировать Совет министров.

Болгария – парламентско-президентская республика, и основная ответственность за внешнюю политику лежит на правительстве.

Высказывания Радева по поводу "российского" Крыма, конечно, усложняют украинско-болгарский диалог, который и без того не отличается особой интенсивностью. Кроме того, президент представляет Болгарию в различных организациях и форматах (например, в "Инициативе трех морей") и может иметь "отдельную позицию".

Самое же важное – окажется ли в повестке дня Болгарии вопрос о прекращении санкций против России, которые переизбранный президент считает "неэффективными".

Впрочем, если коалицию снова не удастся сформировать, новые внеочередные выборы лишь усилят влияние нового президента.

Что тоже будет играть не в пользу Украины.

Детальнее о рисках для Украины в связи с результатами президентских выборов в Болгарии читайте в материале Артема Филипенко Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций.