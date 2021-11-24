Земан запропонував відправити чеські війська на кордон Польщі з Білоруссю

Президент Чехії Мілош Земан у вівторок запропонував Польщі розмістити чеські війська на кордоні з Білоруссю.

Про це він написав у листі до президента Польщі Анджея Дуди, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

За його словами, військові сили готові до негайного відправлення. Водночас рішення про введення військ на термін до 60 днів має ухвалити чеський уряд.

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Прем'єр-міністр Андрей Бабіш раніше заявив, що Чехія готова відправити до Польщі поліцейських або військових. За його словами, для відправки солдатів буде необхідне рішення обох палат парламенту.

Земан заявив у листі, що ситуація на польсько-білоруському кордоні була викликана "злими намірами тих, хто не соромиться зловживати долею інших у своїх інтересах".

Польща вже кілька тижнів протистоїть міграційній кризі на кордоні з Білоруссю. За словами представників Польщі та Євросоюзу, за цим стоїть білоруський режим.

Естонія раніше анонсувала, що відправить до Польщі сотню своїх військовослужбовців для допомоги на східному кордоні країни.

Міністр оборони Британії Бен Воллес також повідомив, що ще щонайменше 100 британських військових, ймовірно, будуть направлені до Польщі, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.