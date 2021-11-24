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Земан предложил отправить чешские войска на границу Польши с Беларусью

Среда, 24 ноября 2021, 09:34

Президент Чехии Милош Земан во вторник предложил Польше разместить чешские войска на границе с Беларусью.

Об этом он написал в письме президенту Польши Анджею Дуде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

По его словам, военные силы готовы к немедленной отправке. В то же время решение о вводе войск на срок до 60 дней должно принять чешское правительство.

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Премьер-министр Андрей Бабиш ранее заявил, что Чехия готова отправить в Польшу полицейских или военных. По его словам, для отправки солдат будет необходимо решение обеих палат парламента.

Земан заявил в письме, что ситуация на польско-белорусской границе была вызвана "злыми намерениями тех, кто не стесняется злоупотреблять судьбой других в своих интересах".

Польша уже несколько недель противостоит миграционному кризису на границе с Беларусью. По словам представителей Польши и Евросоюза, за этим стоит белорусский режим.

Эстония ранее анонсировала, что отправит в Польшу сотню своих военнослужащих для помощи на восточной границе страны.

Министр обороны Британии Бен Уоллес также сообщил, что еще по меньшей мере 100 британских военных, вероятно, будут направлены в Польшу, чтобы помочь преодолеть кризис мигрантов на границе с Беларусью.

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Чехия Польша шантаж мигрантами Беларусь
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