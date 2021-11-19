Естонія відправить до Польщі 100 військових для допомоги на кордоні з Білоруссю

Естонія відправить до Польщі сотню своїх військовослужбовців для допомоги на східному кордоні країни у зв’язку зі створеною режимом Лукашенка міграційною кризою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Про рішення оголосив на брифінгу 19 листопада міністр оборони Калле Лаанет. У групі, яка вирушить до Польщі, будуть військовослужбовці Збройних сил та військові поліцейські. Серед них є регулярні службовці та резервісти-волонтери.

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Частина групи вирушить до Польщі вже цими вихідними, а більшість - наступного тижня.

На якій ділянці кордону вони будуть допомагати польським колегам, поки уточнюється.

Генерал-майор Вейко-Велло Палм повідомив також, що разом з командою військових відправлять безпілотники.

Як повідомлялося, у Британії готуються відправити на підмогу польським прикордонникам ще щонайменше 100 військових.

Нагадаємо, сама Естонія також почала готуватись до гібридної атаки на зразок тієї, якої зазнають Польща, Литва і Латвія, та встановить на кордоні з Росією 130 км загорожі з колючого дроту вздовж кордону. Перші 40 км вже встановлюють резервісти у рамках навчань.