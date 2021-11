В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ

Посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб", - повідомив Джозвяк.

EU ambassadors have now decided to remove the former 🇺🇦 minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of 🇺🇦 state funds. only 7 people left now on the list now #Ukraine #Crimea #Russia