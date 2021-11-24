Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

Среда, 24 ноября 2021, 11:37

Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек", - сообщил Джозвяк.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

ЕС уже снял санкции, в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги по расследованию дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции
powered by lun.ua

Статьи

Спираль разочарований: что мешает Украине и Польше уладить свои разногласия

Почему у Польши так часто появляется разочарование в отношениях с Украиной? И как Киеву и Варшаве выйти из этого замкнутого круга? (укр.)
24 ноября 2021 — Даниэль Шелиговский, Польский институт международных дел

Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций

Заявления старого-нового президента Болгарии о Крыме и санкциях вызвали резкую реакцию Украины. Однако победе Радева это не помешало (укр.)
23 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения? Ведь именно они – главный сдерживающий фактор для лидера РФ (укр.)
23 ноября 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда